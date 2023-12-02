«Труп человека убран»: в РЖД прокомментировали инцидент с попавшим под электричку мужчиной на станции Фили

21-летний мужчина погиб в результате несчастного случая на западе Москвы. Его зажало между поездом и платформой на станции Фили, сообщает « Московский Комсомолец ».

Представители РЖД подтвердили нам факт случившегося.

«Действительно, в 05:05 поступило сообщение, что из-за травмирования человека допущена задержка поездов», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» представители компании.

Вопреки сообщениям издания «360», пострадавший не выжил. Изначально действительно речь шла только о травмах, но позже оператору РЖД сообщили о смерти мужчины.

«В 06:44 пришла информация, что труп человека убран, движение по первому пути восстановлено. После произошедшего многие поезда идут с опозданием, есть частичная отмена пригородных поездов», — отметили в «РЖД».

Подробности случившегося пока устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что подросток, попавший под две электрички в Подмосковье, умер после отказа почек.