Труп мужчины, заживо сгоревшего в строительном вагончике на кладбище, обнаружили в Химках

Мужчина заживо сгорел в строительном вагончике, расположенном на кладбище в Химках. Об этом сообщает Regions со ссылкой на собственный источник.

По его данным, очевидцы пожара на кладбище вызвали экстренные службы и начали тушить огонь, однако, они не смогли открыть дверь вагончика, из которого доносились крики. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили внутри вагончика тело мужчины. Предварительной причиной пожара назвали неисправную электропроводку.

Ранее сообщалось, что трое маленьких детей сгорели заживо во время пожара в доме под Тулой.