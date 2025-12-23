«Труп на кровати»: известный блогер-исследователь заброшек найден мертвым

Известный в США видеоблогер Дэвид Адам Уильямс, чьи миллионы подписчиков знали его под псевдонимом Adam the Woo, найден мертвым в своем доме. Трагическую новость подтвердило издание TMZ, располагающее источниками в полицейских кругах.

Информация о возможной трагедии поступила в правоохранительные органы утром 22 декабря. Первоначально полицейские прибыли в дом блогера для плановой проверки благополучия. Внешний осмотр не выявил признаков беспорядка или взлома, однако связаться с самим Уильямсом стражам порядка не удалось. Ситуация приобрела тревожный оборот позже в тот же день, когда близкий друг блогера, также не сумевший до него дозвониться, предпринял самостоятельные действия. С помощью лестницы он заглянул в окно спальни и увидел шокирующую картину: тело Уильямса лежало без движения на кровати.

Обстоятельства смерти популярного контент-мейкера, посвятившего канал исследованию заброшенных мест и дорожным приключениям, пока остаются загадкой и выясняются судмедэкспертами.

Смерть Адама Уильямса стала неожиданным ударом для многомиллионного сообщества его поклонников, привыкших видеть блогера в постоянном движении и поиске новых локаций для своих документальных видео. Его канал, наполненный историями о поездках на уникальные аттракционы, посещениями знаковых для поп-культуры мест и урбанистики, теперь останутся цифровым памятником страсти к приключениям.

