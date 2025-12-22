Тату-мастера и его жену попытались застрелить в Петербурге: неизвестный целился из ружья на проспекте Жукова

В Санкт-Петербурге произошло вооруженное нападение на известного блогера-татуировщика Антона Хорошего и его жену. Неизвестный мужчина попытался застрелить пару из ружья на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел глубокой ночью, когда Антон Хороший вместе с супругой возвращался домой. По его словам, на проспекте Маршала Жукова перед их автомобилем резко затормозил внедорожник «Ниссан-Икстрейл» без номерных знаков. Из машины вышел лысый мужчина лет пятидесяти в стиле милитари, который начал агрессивно размахивать руками, при этом странно улыбаясь. Ситуация мгновенно перешла в критическую фазу, когда незнакомец открыл багажник, достал ружье, зарядил его и направил ствол прямо на пару.

Чтобы спастись, блогеру пришлось экстренно сдавать назад, совершать резкий разворот и уезжать с места происхождения на высокой скорости. По словам Хорошего, преследователь после этого направился в сторону торгового центра «Юнона». Блогер уже обратился с заявлением в полицию, где подробно описал внешность агрессора и обстоятельства попытки покушения. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. Мотивы нападения пока остаются неизвестными.

