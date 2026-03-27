Труп у Обуховского моста напугал прохожих в центре Петербурга
В Фонтанке обнаружили тело женщины
Вечером 26 марта в Петербурге произошло трагическое происшествие. Очевидцы, находившиеся в районе Обуховского моста, заметили в воде тело человека.
Инцидент случился неподалеку от Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.
По информации, полученной «Мойкой78», погибшей оказалась женщина. На момент обнаружения её тело находилось в реке в положении спиной вверх.
К месту вызова оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящий момент специалистам предстоит установить все детали и обстоятельства случившегося.
