«Трусы с козлом в пентаграмме»: петербуржца оштрафовали за продажу сатанинского белья

В Санкт-Петербурге наказали россиянина, который занимался продажей мужского нижнего белья и не только с символикой, признанной сатанинской*. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Так, невский районный суд города принял решение о штрафе и конфискации всей продукции предпринимателя, содержащей запрещенные изображения.

Отмечается, что среди изъятых изделий оказались трусы с графическим изображением козла, помещенного в пентаграмму*, а также кошельки, денежные зажимы и обложка для паспорта с аналогичными рисунками.

Помимо этого, в перечень конфискованного имущества вошли футболка с образом Бафомета*, подставка для мобильного телефона с перевернутой пентаграммой и два деревянных алтаря, украшенных такой же символикой.

Мужчину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП). Суд квалифицировал его деятельность как пропаганду атрибутики и символики сатанизма*, запрещенной Верховным судом РФ.

В качестве наказания предпринимателю назначили денежный штраф в размере 5 тыс. рублей с одновременной конфискацией всего товара, содержащего запрещенную символику.

Ранее комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Государственной думы РФ Евгений Марченко предложил запретить сатанинские игры в России и заменить их церквями.

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским, его деятельность на территории страны запрещена.