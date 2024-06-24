Труженику тыла и коренной жительнице Можайска Маргарите Платоновой подарили родословную в честь 95-летия

Маргарите Михайловне Платоновой устроили настоящий праздник в честь ее 95-летия. Пришедшие к ней гости принесли цветы и подарки, а также сказали множество теплых поздравлений, в том числе передали пожелания от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы Можайского г.о. Дениса Мордвинцева, председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой и Можайского районного Совета ветеранов.

Интересным подарком для ветерана труда стала таблица родословной древнего Можайского рода Ястребовых, представительницей которого и является Маргарита Михайловна.

Составлением родословной занималась краевед Лилия Волкова. Во время работы в архивах она отследила род Ястребовых до XVI века. Так выяснилось, что один из родоначальников Ястребовых открывал и закрывал ворота на деревянном мосту, который вел из городского посада в Можайский Кремль на Никольской горе. Тогда эта должность считалась ответственной и важной. При этом известным был и дед по материнской линии, который организовал целое дело по приготовлению фруктовых и других напитков. Михаил Александрович Ястребов обеспечивал напитками гостей праздника в честь 100-летия Бородинского сражения. До революции семья владела заводом, выпускающим напитки с профилем Николая II.

Сама именинница Маргарита Михайловна является дочерью погибшего в 1942 г. фронтовика Михаила Ивановича Корнева. Как коренная жительница она помнит, как бомбили округ в 41-м и застала страшное время фашистской оккупации. Сейчас ветеран проживает в родном Можайске, участвует в патриотических мероприятиях и рассказывает истории того времени. Является активным членом движения «Душа молода» и Можайского клуба «Активное долголетие».