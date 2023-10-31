ЦАХАЛ: число погибших в ходе эскалации военных Армии Израиля достигло 315

В ЦАХАЛ привели новые статистические данные по погибшим в ходе конфликта в секторе Газа с израильской стороны.

Как приводится в появившейся на сайте Армии обороны Израиля информации, количество безвозвратных потерь ЦАХАЛ достигло 315 военных.

В израильском оборонном ведомстве также сообщили об удерживаемых радикалами ХАМАС в секторе Газа 238 заложниках.

«Мы поддерживаем семьи погибших и заложников», — отметили в ЦАХАЛ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».