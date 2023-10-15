ЦАХАЛ впервые применил для атак на Газу лазерное оружие Iron Beam - СМИ

Армия Израиля (ЦАХАЛ), по предварительной информации, которая расходится по местным пабликам, применила для перехвата ракет радикалов из ХАМАС, которые летят из сектора Газа, лазерную систему ПРО «Железный луч» (Iron Beam).

При этом к настоящему моменту официальные представители ЦАХАЛ данную информацию никак не подтверждают и не опровергают.

Система ПРО «Железный луч» (Iron Beam) способна при помощи лазера на дальности до семи километров перехватывать любые ракеты. Главным преимуществом системы является, по утверждению военных экспертов, довольно небольшая стоимость данных комплексов ПВО.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.