Цахказард в Армянской церкви: Гарегин II провозгласил праздник Днем благословения детей

Армянская Апостольская Церковь 29 марта отметила праздник Входа Господня в Иерусалим, который в армянской традиции называется Цахказард (в переводе — «украшенный цветами и листьями»). В этот день верующие вспоминают торжественную встречу Иисуса Христа, когда жители Иерусалима приветствовали его пальмовыми и оливковыми ветвями, передает « Царьград ».

В центре торжеств был Католикос всех армян Гарегин II, который провозгласил Цахказард Днем благословения детей. По сложившейся традиции, Святая Литургия в этот праздник совершается под открытым небом — в специально устроенной скинии. В праздничное утро прошел также обряд освящения ветвей оливы или ивы, которые затем раздают верующим.

Как поясняют в Армянской Апостольской Церкви, обычай выстилать путь одеждами и разбрасывать ветви имеет глубокий символический смысл. Разбрасывание одежды толкуется отцами Церкви как избавление от грехов, а приношение ветвей — как знак особых почестей и торжества. Оливковая ветвь издревле считается символом мудрости, мира и ликования, а пальмовая ветвь, преподнесенная Христу после воскрешения Лазаря, символизирует победу над смертью.

Период, который начинается с понедельника после Цахказарда и длится до Пасхи, именуется Страстной, или Великой, неделей. Каждый день этой недели посвящен воспоминаниям об определенных событиях последних дней земной жизни Спасителя.