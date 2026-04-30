Царапина оказалась смертельной: в Омской области 11-летний мальчик погиб от редкой формы бешенства

В Русско-Полянском районе Омской области 11-летний школьник скончался от так называемого «тихого» бешенства. Как стало известно NGS55.RU из собственных источников, трагедия разыгралась в деревне Бессарабка после, казалось бы, безобидного контакта с соседским щенком.

Ребенок играл с животным, когда щенок внезапно бросился на него и оцарапал. Родители не придали инциденту значения, а когда у мальчика поднялась температура и появилось недомогание, списали все на обычную простуду. Состояние ребенка, однако, стремительно ухудшалось, и 15 апреля он умер в реанимации в Омске.

По словам источника, на территории России сегодня циркулирует четыре штамма вируса, и наиболее распространенный из них дает нетипичную клиническую картину. В отличие от классического бешенства, «тихая» форма лишена промежуточной стадии, для которой характерны агрессия, нападения на окружающих и ярко выраженная водобоязнь. Заболевший сразу переходит из первой фазы, маскирующейся под ОРВИ, в третью — с критической температурой и параличом.

Специалисты объясняют, что отличить «тихое» бешенство от обычной вирусной инфекции на раннем этапе практически невозможно, особенно если пациент не сообщал о контакте с животным. Однако даже своевременно поставленный диагноз не изменил бы исхода: как только вирус достигает головного мозга, медицина бессильна. Все, что остается врачам, — облегчать состояние умирающего. Единственное «послабление», которое дает нетипичная форма, — отсутствие мучительной предсмертной агонии. Сам же финал в любом случае остается летальным.

Щенка, напавшего на ребенка, ликвидировали практически сразу. Едва возникло подозрение на бешенство, были оповещены все экстренные службы. Позже выяснилась важная деталь: за пару недель до инцидента во двор семьи забегала лиса, и этот факт домочадцы видели собственными глазами.

Трагедия в Бессарабке оказалась не единственной — после этого в Омской области зафиксировали еще один смертельный случай от контакта с бешеным животным.