ЦБ переписал курсы валют: доллар подорожал на 43 копейки

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 4 марта. Доллар подорожал на 43 копейки, тогда как евро неожиданно подешевел, сообщает ТАСС .

Центральный банк установил новые официальные курсы иностранных валют на среду 4 марта. Американская валюта показала рост, тогда как европейская незначительно сдала позиции.

Согласно опубликованным данным, курс доллара повышен на 43,59 копейки. Теперь официальный показатель американской валюты зафиксирован на отметке 77,6093 рубля.

Иная ситуация сложилась с евро. Европейская валюта снизилась на 42,09 копейки. По информации регулятора, курс евро на завтра составит 90,3098 рубля. Китайский юань также продемонстрировал рост, хоть и незначительный. Его официальный курс увеличен на 2,5 копейки и достиг уровня 11,221 рубля.