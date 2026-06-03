Целились в три района: какие объекты Санкт-Петербурга попали под удар беспилотников
Жители Петербурга рассказали «Фонтанке» о взрывах и грохоте ночью 3 июня
В ночь на 3 июня атака беспилотников затронула не только Ленинградскую область, но и Санкт-Петербург. Губернатор Александр Беглов сообщил о раненых и повреждении инфраструктурных объектов в Кронштадте, Красносельском и Кировском районах. Жители мегаполиса массово жаловались на мощный грохот и сильную вибрацию в домах.
Взрывы и вибрация: жалобы жителей Санкт-Петербурга
Жители сразу нескольких районов Санкт-Петербурга столкнулись ночью с последствиями массированного воздушного налета. Как сообщает городское издание «Фонтанка», горожане массово жаловались на регулярный сильный грохот.
По свидетельствам очевидцев, звуки, напоминающие громкие взрывы, сопровождались ощутимой вибрацией: в квартирах тряслась мебель и звенела посуда. Накануне в регионе ПВО вела активную боевую работу.
Заявление Александра Беглова о целях и последствиях в городе
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально подтвердил, что беспилотники атаковали непосредственно территорию города. По словам градоначальника, зафиксированы следующие последствия:
- Пострадавшие: В результате налета есть несколько пострадавших граждан.
- Разрушения: Ряд городских инфраструктурных объектов получили повреждения.
- Районы атаки: Целями беспилотников стали сооружения, расположенные в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.
В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники профильных и экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий ночных ударов.
Ситуация в Ленинградской области
Параллельно массированный удар отражался и в соседнем регионе. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что в течение ночи над территорией области было уничтожено 59 украинских БПЛА.
В Лужском районе Ленобласти в результате падения обломков или детонации зафиксированы повреждения четырех частных жилых домов.