Целились в три района: какие объекты Санкт-Петербурга попали под удар беспилотников

В ночь на 3 июня атака беспилотников затронула не только Ленинградскую область, но и Санкт-Петербург. Губернатор Александр Беглов сообщил о раненых и повреждении инфраструктурных объектов в Кронштадте, Красносельском и Кировском районах. Жители мегаполиса массово жаловались на мощный грохот и сильную вибрацию в домах.

Взрывы и вибрация: жалобы жителей Санкт-Петербурга

Жители сразу нескольких районов Санкт-Петербурга столкнулись ночью с последствиями массированного воздушного налета. Как сообщает городское издание «Фонтанка», горожане массово жаловались на регулярный сильный грохот.

По свидетельствам очевидцев, звуки, напоминающие громкие взрывы, сопровождались ощутимой вибрацией: в квартирах тряслась мебель и звенела посуда. Накануне в регионе ПВО вела активную боевую работу.

Заявление Александра Беглова о целях и последствиях в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально подтвердил, что беспилотники атаковали непосредственно территорию города. По словам градоначальника, зафиксированы следующие последствия:

Пострадавшие: В результате налета есть несколько пострадавших граждан.

Разрушения: Ряд городских инфраструктурных объектов получили повреждения.

Районы атаки: Целями беспилотников стали сооружения, расположенные в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах Петербурга.

В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники профильных и экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий ночных ударов.

Ситуация в Ленинградской области

Параллельно массированный удар отражался и в соседнем регионе. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что в течение ночи над территорией области было уничтожено 59 украинских БПЛА.

В Лужском районе Ленобласти в результате падения обломков или детонации зафиксированы повреждения четырех частных жилых домов.