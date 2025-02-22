Целый город уходит под землю в Бразилии, введен режим ЧС

В Бразилии город Буритикупу, где проживает около 55 тыс жителей, происходят масштабные земляные обвалы, из-за чего введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Отмечается, что Буритикупу стоит перед угрозой обрушения в земляную воронку. Около 1,2 тыс жителей могут оказаться в зоне риска из-за возможных провалов.

«За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, приблизившись существенно ближе к жилым домам», — приводит Reuters слова местных властей.

Согласно данным, предоставленным агентством, проблема оседания грунта в районе Буритикупу имеет долгосрочный характер и обострилась из-за природных и антропогенных факторов, которые способствуют размыванию и обрушению песчаных почв, что приводит к увеличению и углублению провалов.

Основные причины — это разрушение почвы из-за сильных дождей и деятельности людей, такой как строительство и вырубка деревьев.

Ранее астроном Угренинов рассказал, можно ли доверять прогнозам магнитных бурь на Земле.