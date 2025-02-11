Астроном Угренинов рассказал, можно ли доверять прогнозам магнитных бурь

Эксперт отметил, что иногда прогноз, предоставленный на ближайшие три дня, может оказаться ошибочным. Специалисты оперативно предоставляют достоверную информацию в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений.

По мнению эксперта Угренинова, важно адекватно оценивать свое текущее состояние здоровья и не паниковать в случае объявления магнитной бури.

«Часто большее значение имеет именно психологический эффект. Когда человек знает, что магнитная буря будет, у него все заболит даже в том случае, если по факту буря не состоялась», — рассказал редакции NewsTracker астроном Виталий Угренинов.

В период магнитных бурь эксперты призывают успокоиться, избегать конфликтных ситуаций. Необходимо контролировать артериальное давление. В случае любого ухудшения самочувствия обращаться за консультацией к доктору.

Издание ссылается на данные лаборатории, согласно которым сильные геомагнитные возмущения будут наблюдаться в период с 27 по 28 февраля. В марте особенно бдительными рекомендовано быть в следующие периоды: 1 — 5 марта, 8 — 9 марта, 27 — 28 марта. Астроном Угренинов уверен, что избежать геомагнитных возмущений не получится.

Ранее сообщалось, что мощность геомагнитных возмущений будет находиться в активной фазе до 14 февраля. Подробный прогноз по часам опубликован в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».