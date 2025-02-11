Астроном Угренинов рассказал, можно ли доверять прогнозам магнитных бурь
Астроном Угренинов: прогнозировать магнитные бури сложно
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Астроном Виталий Угренинов высказал мнение, что точно спрогнозировать магнитные бури сложно, сообщил newstracker.ru.
Эксперт отметил, что иногда прогноз, предоставленный на ближайшие три дня, может оказаться ошибочным. Специалисты оперативно предоставляют достоверную информацию в случае прилета выброса и начала сильных геомагнитных возмущений.
По мнению эксперта Угренинова, важно адекватно оценивать свое текущее состояние здоровья и не паниковать в случае объявления магнитной бури.
«Часто большее значение имеет именно психологический эффект. Когда человек знает, что магнитная буря будет, у него все заболит даже в том случае, если по факту буря не состоялась», — рассказал редакции NewsTracker астроном Виталий Угренинов.
В период магнитных бурь эксперты призывают успокоиться, избегать конфликтных ситуаций. Необходимо контролировать артериальное давление. В случае любого ухудшения самочувствия обращаться за консультацией к доктору.
Издание ссылается на данные лаборатории, согласно которым сильные геомагнитные возмущения будут наблюдаться в период с 27 по 28 февраля. В марте особенно бдительными рекомендовано быть в следующие периоды: 1 — 5 марта, 8 — 9 марта, 27 — 28 марта. Астроном Угренинов уверен, что избежать геомагнитных возмущений не получится.
Ранее сообщалось, что мощность геомагнитных возмущений будет находиться в активной фазе до 14 февраля. Подробный прогноз по часам опубликован в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».