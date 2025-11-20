Лесные аномалии: в подмосковном лесу нашли тайный город для гномов

Осенний лес под Дмитровом преподнес местным жителям неожиданный сюрприз, способный составить конкуренцию любым антидепрессантам. Случайные прохожие, гуляя по тропинкам, наткнулись на настоящий жилой квартал, рассчитанный на самых миниатюрных обитателей. Об этом пишет REGIONS .

Кто-то невероятно трудолюбивый соорудил в лесу целую улицу сказочных домиков для гномов, оборудованных фасадами, окнами, дверями и аккуратными лестницами. Жители признаются, что такой арт-объект поднимает настроение и помогает бороться с хандрой.

Инсталляция при этом отличается продуманностью деталей. В окнах «лесного ЖК» можно разглядеть нарисованных жильцов: зайцев, пауков и, конечно, самих гномов. Некоторые строения имеют даже миниатюрные огороды с настоящей морковью, а на крыше одного из домиков свито настоящее птичье гнездо, к которому ведет аккуратно приставленная лестница — видимо, для удобства сказочных хозяев.

Точное местонахождение гномьего уголка и личность его создателей пока остаются загадкой. Такая секретность, по всей видимости, призвана защитить хрупкое произведение искусства от непрошеных гостей.

Местные жители уже выражают серьезные опасения, что уникальная инсталляция может стать мишенью для вандалов. Печальный прецедент уже был: ранее неизвестные разрушили красочные деревянные мухоморы, украшавшие большой пень в этом же лесу.

Прелесть таких находок в их неожиданном нахождении, — отмечают горожане, понимая, что именно эта спонтанная магия делает место особенным и одновременно уязвимым.

Ранее сообщалось, что в подмосковном округе Клин торжественно откроют резиденцию Деда Мороза.