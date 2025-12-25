«Цена благодарности». Лимит на подарки для учителей и врачей могут поднять до 10 тысяч рублей

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой увеличить максимально допустимую стоимость подарков для работников социальной сферы. Согласно законопроекту, лимит для педагогов, медиков и соцработников предлагается поднять с 3 до 10 тысяч рублей.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс уже разработаны и направлены на оценку в Правительство. Авторами проекта стали глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая.

В пояснительной записке парламентарии указывают, что действующий лимит в 3000 рублей был установлен в 2008 году и с тех пор не индексировался. Из-за инфляции и снижения покупательной способности рубля эта антикоррупционная норма морально устарела.

Данное увеличение, по мнению Нилова, не приведет к злоупотреблениям со стороны врачей или учителей, но позволит, например по случаю профессионального праздника, скинуться всем классом на хороший букет, а преподавателю не переживать за правовые последствия такого подарка.

