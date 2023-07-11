Цена на бензин Аи-92 показала новый рекорд на бирже

По территориальному индексу Европейской части России, Аи-92 подорожал до 59 441 рубля за тонну. За июнь и июль данный вид топлива уже несколько раз обновлял рекорды, а за июль это уже четвертый раз подряд. На бирже отметили, что и стоимость Аи-95 увеличилась и теперь поднялась до 66 096 рублей за тонну. В цене также прибавило дизельное топливо и авиакеросин, подорожали и углеводородные газы с мазутом.

Цены на бирже начали обновлять рекорды в России с весны и продолжают до сих пор. Из-за этого министерство энергетики антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам увеличить продажи бензина. Позже премьер-министр Александр Новак призвал увеличить поставки топлива на внутренний рынок страны в ущерб внешним продажам. Сейчас, по его поручению, прорабатывается вопрос об увеличении минимального норматива продажи бензина.