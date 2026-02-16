Цена невнимательности: пациентка с запущенной онкологией отсудила у больницы 350 тысяч

В Красноярском крае завершилось судебное разбирательство по иску пациентки к районной больнице, врачи которой дважды не заметили у женщины развивающуюся онкологию. История, о которой рассказывает Telegram-канал «Медицинская Россия», началась в 2023 году, когда жительница региона обратилась в медучреждение с жалобами на боль в груди. Проведенная маммография патологий не выявила.

Спустя полгода симптомы усилились: появилась одышка, молочная железа изменила форму. Женщина повторно прошла обследование в той же больнице, однако врачи снова не обнаружили отклонений. Только обращение в краевой онкологический диспансер позволило установить истинный диагноз — рак молочной железы III стадии. После продолжительного лечения пациентке была оформлена инвалидность.

По инициативе прокуратуры, куда обратилась женщина, была проведена медицинская экспертиза. Специалисты подтвердили: помощь оказывалась с дефектами, описание снимков маммографии выполнено некачественно, что напрямую повлияло на своевременность диагностики и тяжесть последствий для здоровья. Суд признал требования обоснованными и обязал больницу выплатить бывшей пациентке компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.