Цена «обряда любви»: 40 платежей, долги и угрозы. В Чувашии раскрыто магическое мошенничество

В Чувашии раскрыта схема мошенничества, в которой под видом магической помощи жертву довели до финансовой катастрофы. 32-летняя жительница республики, желая вернуть ушедшего мужчину, откликнулась на интернет-объявление о услугах «ясновидящей».

После первого ритуала стоимостью 6000 рублей, общение переместилось в мессенджер. Получив фотографии клиентки и ее бывшего партнера, аферистка диагностировала на отношениях «роковой крест» и настаивала на целой серии платных обрядов для его «снятия». В арсенале псевдогадалки были «закрытие порталов», «очищения», «отвороты» и даже создание «денежного канала» — все исключительно за крупные суммы.

Когда у женщины возникали сомнения, мошенница переходила к прямым угрожаем, вынуждая продолжать платежи. В течение трех месяцев потерпевшая, пытаясь спасти отношения, совершила около 40 переводов на общую сумму 325 000 рублей. Чтобы финансировать «магию», она брала деньги в долг у знакомых и обращалась в МФО.

Осознание пришло лишь тогда, когда надежды на воссоединение не осталось, а финансовые ресурсы были полностью исчерпаны. Женщина обратилась в правоохранительные органы. УМВД по Чувашии возбудило уголовное дело по факту мошенничества.

