Цена спасения: билеты из Омана в Москву взлетели до 20 тысяч евро

Резкое обострение военного конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало беспрецедентный скачок цен на частные авиаперевозки из охваченного кризисом региона, передает РБК . Стоимость одного кресла на чартерном рейсе из Маската в Москву достигла астрономической отметки в 20 тысяч евро, что зафиксировали системы бронирования бизнес-джетов.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что эвакуационный рейс выполняется на самолете Ту-204 с бортовым номером RA-64053, который принадлежит Центру подготовки космонавтов (ЦПК), входящему в структуру «Роскосмоса». На фоне массовой отмены регулярных рейсов авиакомпании Oman Air и закрытия аэропортов соседних стран, этот борт остается одной из немногих возможностей покинуть зону потенциальных боевых действий, хотя за «билет домой» пассажирам приходится платить цену, в десятки раз превышающую стандартные тарифы.

В самом Центре подготовки космонавтов поспешили дистанцироваться от ценообразования, пояснив, что самолет используется для коммерческих нужд лишь в свободное от тренировок время. Как заявили представители ЦПК, борт сдается в аренду по фиксированной рыночной ставке для компенсации издержек на его обслуживание, а итоговую стоимость билетов для конечных потребителей определяют уже частные брокеры.

При этом конфигурация «космического» лайнера позволяет перевозить до 94 человек, что при текущих расценках может принести организаторам рейса выручку в размере почти 1,9 млн евро за один полет. Пока дипломаты обсуждают легитимность ударов США и Израиля по Ирану, коммерческие структуры оперативно монетизируют панику, пользуясь тем, что воздушное пространство Омана пока остается открытым, несмотря на риск введения ограничений в любую минуту.

Ситуация осложняется транспортным коллапсом на всем Ближнем Востоке: власти Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара уже закрыли свое небо, вынуждая международные авиакомпании экстренно менять маршруты. Накануне Росавиация подтвердила временную остановку работы аэропорта в Маскате, что сделало редкие чартерные рейсы практически безальтернативными. Клиенты сервисов бронирования отмечают, что в обычных условиях аренда всего такого судна обходилась в сумму от 150 до 200 тысяч долларов, однако дефицит предложений и страх оказаться заблокированными в зоне конфликта заставляют людей соглашаться на любые условия. Несмотря на высокую стоимость, свободные места на борту исчезают за считаные часы, а операторы предупреждают о штатном режиме вылета лишь до момента возможного полного закрытия границ.

В «Роскосмосе» подчеркивают, что в случае прямого запроса от государства Центр подготовки космонавтов готов незамедлительно предоставить самолет для официальных нужд, однако пока борт работает в режиме свободного фрахта. Это означает, что вопрос спасения граждан из зоны турбулентности фактически передан в руки частных посредников, чьи аппетиты растут пропорционально количеству ракетных залпов в регионе. Для многих россиян, застрявших в Омане, выбор стал предельно простым: либо ждать дипломатического решения кризиса в бомбоубежищах, либо заплатить цену новенького автомобиля за несколько часов полета в кресле, на котором обычно летают покорители звезд.

