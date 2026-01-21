«Цена спокойного рабочего дня». Онищенко оценил идею продлить работу детских садов

Инициативу о продлении рабочего дня в детских садах до 20:00 необходимо детально проработать, заявил в интервью РИА Новости академик РАН, вице-президент Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его мнению, эта мера, с одной стороны, потребует дополнительного финансирования для оплаты труда воспитателей, но с другой — может существенно снизить нагрузку на работающих родителей, избавив их от постоянной спешки.

Поводом для обсуждения стало заявление замглавы комиссии Общественной палаты РФ по демографии Натальи Москвитиной. Она указала, что нынешний график работы дошкольных учреждений устарел и не соответствует ритму жизни современных семей, где оба родителя часто заняты на работе.

«Я думаю, что это даст возможность мамам и папам в какой-то мере зарабатывать... Но надо все посчитать. Потому что всему персоналу надо платить за удлиненный рабочий день. А в принципе, это идея», — подчеркнул Онищенко.

Эксперт провел параллель со школами, начало занятий в которых позволяет родителям спланировать свой рабочий день без лишнего стресса.

«И на работу не опоздать, и ребенка довезти до школы или детского учреждения. Вот аналогичное явление», — резюмировал академик.

Ранее Онищенко заявил, что россиян необходимо перевести на шестидневную рабочую неделю.