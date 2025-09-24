Цена спокойствия: какой доход позволяет жить без стресса — точный диапазон

Согласно исследованию, большинству россиян для ощущения финансового спокойствия требуется доход от 120 до 150 тыс. руб. в месяц. Опрос показал, что суммы ниже этого порога часто сопровождаются чувством нестабильности. Об этом сообщил ТАСС , приведя данные «АльфаСтрахования».

Базовое спокойствие, по мнению респондентов, обеспечивают расходы на жилье и питание, которые занимают около 45% бюджета. Значительную роль играют траты на здоровье и образование — на них уходит до 30% доходов. Отдых и развлечения, которые помогают бороться с выгоранием, требуют около 15% средств, тогда как сбережения и инвестиции занимают не более 10%.

При этом 15% опрошенных чувствуют себя комфортно с доходами от 80 тыс. руб., а каждый четвертый участник исследования считает необходимой суммой 200 тыс. руб. и выше. Каждый пятый респондент затруднился назвать конкретную цифру, полагая, что внутреннее спокойствие зависит не только от финансов. Половина участников подчеркнула, что важны не только деньги, но и время для себя и близких. А 60% признались, что с ростом доходов появляется страх потерять достигнутый уровень жизни.

Ранее аналитики выяснили зарплатные ожидания выпускников вузов РФ.