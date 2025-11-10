Цена свободы слова: как известная блогерша из Мали поплатилась жизнью за свои видео

В Мали произошло шокирующее событие, демонстрирующее реальную цену свободы слова в зонах военных конфликтов. 22-летняя блогерша Мариам Сиссе, известная на развлекательных видеоплатформах и собравшая 90 тысяч подписчиков, была публично казнена радикальными боевиками на центральной площади города Тонка. Gazetametro.ru узнала подробности этой истории.

По предварительной информации, девушку обвинили в шпионаже за ее безобидные видео, показывавшие повседневную жизнь малийского города — местные базары, уличных музыкантов, играющих детей. Ее последний ролик, где она улыбается под африканским солнцем, стал прощальным обращением к поклонникам.

Самое жуткое, что казнь состоялась при многочисленных свидетелях, среди которых был и брат погибшей. По его словам, никто не осмелился вмешаться — любая попытка остановить расстрел могла привести к новой жертве. Для радикалов, контролирующих северные территории Мали, эта расправа стала демонстрацией силы и предупреждением всем, кто пытается говорить правду. Ситуация усугубляется тем, что страна с 2012 года находится в состоянии гражданской войны, а после переворота 2021 года власть перешла к военной хунте, не способной контролировать отдаленные регионы.

Эксперт-африканист Наталья Пискунова поясняет, что трагедия в Мали — часть системной проблемы всего региона Западной Африки. Подобные группировки специально охотятся на женщин и девушек, демонстрируя свою власть через публичные казни. Правительства местных государств, ослабленные экономическими кризисами и последствиями пандемии, не имеют достаточных ресурсов для борьбы с хорошо вооруженными радикалами.

Для путешественников и журналистов этот случай должен стать тревожным сигналом — посещение стран региона без профессиональной охраны категорически не рекомендуется, особенно для женщин. История Мариам Сиссе — горькое напоминание о том, что в некоторых уголках мира за право говорить правду до сих пор платят самую высокую цену.

Ранее сообщалось, чтона Мали блогершу казнили на глазах у брата и сотен свидетелей.