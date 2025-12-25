В Балашихе нелепо побритый кот стал новым мемом и символом капризной погоды

Сиамский кот из Балашихи, которого частично побрили для ветеринарной операции, неожиданно стал главным метеосоветником и предметом обсуждения для жителей города. Как пишет REGIONS , его фотография, демонстрирующая контраст между пушистой и выбритой стороной, моментально превратилась в наглядную иллюстрацию погодного хаоса последней недели декабря.

Пользователи в Telegram-канале «В Балашихе | все новости» сравнили внешний вид хвостатого с дилеммой выбора одежды при резких перепадах температур: с одной стороны — «теплая шубка» наверху, с другой — «легкие лосины» внизу. Все из-за того, что хозяева побрили пушистого только наполовину. Но, как оказалось, не по собственной прихоти, а в связи с грядущей операцией.

Однако кот на худеньких ножках уже стал местным мемом и полезным напоминанием о необходимости гибкого подхода к зимнему гардеробу. Об этом говорят и комментарии, где сетуют на общую для многих проблему в Балашихе. Ведь погода, согласно прогнозам, продолжит испытывать на прочность: вечером 25 декабря сильный снегопад сменится оттепелью с дождем, а затем ударят морозы до -10 °C.

«Каждое утро чувствую себя таким же котом. Утром мороз, днем дождь, вечером — снег и метель. Очень трудно выбрать, что же надеть», — комментируют пользователи сети.

Шутливое предложение подписчиков использовать фото кота во всех прогнозах до конца года имеет под собой практическую основу. Оно заставляет обратить внимание на детали метеосводок и заранее продумывать свой маршрут и экипировку, что особенно важно для водителей, родителей и тех, кто много времени проводит на улице.

