Цена «войны полотенец»: турист через суд взыскал 1200 долларов за занятые шезлонги

Борьба за место у бассейна вышла на новый уровень — юридический. Немецкий турист смог доказать в суде, что «оккупация» шезлонгов полотенцами является нарушением условий договора об оказании туристических услуг. Теперь туроператору придется компенсировать семье часть стоимости элитного отдыха из-за нерасторопности персонала отеля, пишет New York Post.

Детали конфликта: отдых за 8 тысяч долларов без удобств

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Grecotel Kos Imperial на греческом острове Кос. Семья из четырех человек заплатила за 11-дневный тур в августе 2024 года внушительную сумму — более 8 000 долларов. Однако вместо релаксации у воды туристы ежедневно сталкивались с квестом по поиску свободных мест.

Несмотря на официальный запрет отеля резервировать шезлонги с помощью полотенец, на практике это правило полностью игнорировалось. В утренние часы семья обнаруживала, что практически все места заняты «пустыми» полотенцами, а количество реально свободных лежаков не превышало двух на весь комплекс.

Судебный вердикт: почему выиграл турист

Суд встал на сторону истца, основываясь на следующих аргументах:

Нарушение обещанного уровня сервиса: Высокая стоимость путевки подразумевает доступ ко всей инфраструктуре отеля без неоправданных препятствий.

Бездействие администрации: Наличие формального запрета на «бронь» полотенцами не снимает с отеля ответственности за его соблюдение. Если персонал не освобождает шезлонги от бесхозных вещей, услуга считается оказанной некачественно.

Материальная компенсация: Суд обязал туроператора выплатить 1200 долларов в качестве возмещения за причиненные неудобства и испорченный отдых.

Прецедент для индустрии

Это решение может стать важным сигналом для мирового туристического бизнеса. Ранее проблема «занятых полотенец» считалась вопросом этики и культуры поведения самих отдыхающих. Теперь же ответственность за соблюдение порядка и доступность пляжного инвентаря официально возложена на поставщиков услуг. Ожидается, что после этого случая отели будут строже следить за правилами пользования бассейнами, чтобы избежать аналогичных исков.