Цена взлетит с 14 марта: проезд по МСД станет дороже для водителей в час пик

Столичный Дептранс объявил о повышении тарифа на одном участке магистрали до 15 рублей в часы пик. Стоимость транзита останется прежней, пишет Autonews .

Московские власти приняли решение об очередном изменении тарифов на проезд по Московскому скоростному диаметру. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, новая стоимость начнет действовать с 14 марта 2026 года.

Повышение коснется платы за проезд по одному участку магистрали в периоды наибольшей нагрузки. Тариф увеличится на 2 рубля и достигнет 15 рублей. Таким образом, цена преодоления всей трассы, включающей девять отрезков, составит 135 рублей. В ведомстве отметили, что это уже не первое подорожание за последнее время: осенью 2025 года проезд поднимали до 10 рублей, а с начала текущего года — до 13 рублей.

В Дептрансе уточнили, что платный режим сохраняется только в будние дни в утренние и вечерние часы пик: с 7 до 11 утра и с 4 до 8 вечера. В остальное время суток в рабочие дни, а также по субботам, воскресеньям и в праздники автомобилисты могут пользоваться трассой бесплатно.

Представители департамента пояснили, что подобная мера необходима для поддержания высокой пропускной способности и обеспечения стабильной скорости потока. Транзитный проезд по-прежнему обойдется водителям в 950 рублей.

Важным нюансом является привязка к времени въезда и съезда. Оплата начисляется, если оба события пришлись на платный интервал. Для городского транспорта, школьных автобусов, коммунальной техники, спецслужб и такси с московской или областной лицензией магистраль всегда остается бесплатной.

Московский скоростной диаметр представляет собой бессветофорную магистраль длиной 68 километров. Она соединяет север и юг столицы, связывая основные вылетные трассы, ТТК и МКАД, что позволяет существенно разгрузить кольцевые магистрали города.