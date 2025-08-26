Цена знаний: во сколько россиянам обойдется подготовка к 1 сентября в 2025 году

Российские семьи потратят на подготовку детей к школе в среднем более 52 тыс. р. Основные расходы пойдут на школьную форму, рюкзаки и учебные материалы. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно исследованиям ВЦИОМа, большинство российских семей планирует потратить на подготовку детей к школе более 52 тыс. р. В этом году наиболее значительная статья расходов – это школьная форма, на которую семьи выделят почти 30 тыс. р. Это на 4,5 тыс. р. больше, чем в прошлом году.

Расходы на рюкзаки и портфели увеличились на 50%, и теперь на них выделят около 7 тыс. р. Кроме того, родители потратят примерно столько же на учебные материалы и свыше 5 тыс. р. на канцелярские товары. На подарки и цветы для учителей к 1 сентября семьи отдадут в среднем 3,4 тыс. р.

