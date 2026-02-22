Ценовой удар по туристам из РФ: популярная курортная страна повысила стоимость виз

Туристов, планирующих отдых в Египте, ждет изменение стоимости въездных документов. С первого дня весны виза подорожает на пять долларов, но нововведения коснутся не всех курортов, пишет Версия .

Российским путешественникам, отправляющимся в Египет после 1 марта, стоит учитывать изменения в стоимости оформления въездных документов. Согласно информации, распространенной египетскими туристическими властями, цена визы увеличится с 25 до 30 долларов США.

Ожидается, что это повышение позволит повысить качество предоставляемых туристических услуг и укрепить позиции египетского направления на мировом рынке. Важно отметить, что нововведение затронет не все точки въезда. Оплачивать полную стоимость визы придется пассажирам, прибывающим в международные аэропорты Каира и Хургады.

Для туристов, следующих в Шарм-эль-Шейх, по-прежнему будет доступен бесплатный штамп, дающий право находиться на Синайском полуострове в течение 15 дней. Однако при намерении покинуть пределы этой зоны путешественнику потребуется оплатить стандартную визу.

Осенью прошлого года власти рассматривали более существенное повышение — до 45 долларов, и соответствующий законопроект даже получил одобрение парламента, но так и не был реализован. Эксперты тогда предупреждали, что слишком резкий скачок цен может негативно отразиться на привлекательности страны для отдыхающих. Предыдущее изменение визового сбора датируется маем 2014 года, когда он вырос с 15 до 25 долларов. Для желающих оформить многократную визу предусмотрены другие тарифы, включая пятилетний вариант за 700 долларов.