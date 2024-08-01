Центр амбулаторной онкологической помощи заработал в подмосковном Воскресенске

В Воскресенской больнице открылся Центр амбулаторной онкологической помощи, который позволит повысить доступность медицинских услуг для пациентов с онкологическими заболеваниями и подозрением на них из Воскресенска и Егорьевска. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В новом центре ежедневно будут получать помощь порядка 200 пациентов. Здесь жители смогут пройти полный цикл диагностики и лечения, в том числе курс химиотерапии. Отмечу, что центр амбулаторной онкопомощи в Воскресенске стал 25-м в сети Подмосковья», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В новом центре обустроены дневной стационар, пациентам будут доступны КТ- и УЗИ-диагностика, маммография, флюорография, эндоскопические обследования, лабораторная диагностика, телемедицинские консультации. Медпомощь будут оказывать по ОМС. В ведомстве уточнили, что к врачу-онкологу в ЦАОП пациентов будут записывать терапевт или узкопрофильный специалист поликлиники при подозрении на онкологическое заболевание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.