Центр дополнительного образования для детей в Дубне преобразят до конца года

В здании Центра дополнительного образования для детей «Дружба» в Дубне завершается ремонт. Работы идут в уверенном темпе и находятся на постоянном контроле подрядчика, депутатов и муниципальных властей.

Масштабные перемены в здании для обучения детей проводятся с весны. На данный момент заменили кровлю и окна, инженерные коммуникации, установили и проверили вентиляцию, системы отопления и многое другое. Также бригады, а это свыше 30 человек, подготовили второй этаж под чистовую отделку. Как отметил директор компании-подрядчика Георгий Денисов, была залита стяжка, уложена плитка. Фасад здания планируют обновить до 10 декабря.

«Для нас это очень ответственный проект — мы впервые вошли в областную программу по капитальному ремонту центров детского творчества», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Председатель Совета депутатов и член фракции «Единая Россия» Александр Руденко отметил, что проект предполагает закупку оборудования для образовательного центра. На эти цели выделили шесть млн рублей. Для детей создадут все комфортные условия для обучения: ходить именно в это здание «Дружбы» будут не менее 600 воспитанников.

Отметили, что завершить все работы планируется до конца 2024 года.