Центр геронтологии «Чайковский» в Клину помогает в реабилитации бойцов СВО

Всем военнослужащим предоставляется двухместное размещение и трехразовое питание. В пансионате бойцы проходят обследования, а также профессиональную, физическую и социальную реабилитацию. В этом помогают опытные психологи.

В курс реабилитации входят лечебная физкультура, занятия в бассейне, работа на тренажерах. При пансионате работает школа ходьбы и совершенствования моторик. Занятия проходят в группах до десяти человек.

Организацией комплексной реабилитации занимается фонд «Защитники Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов и Союза «Кибатлетика».

Комплексную программу реабилитации разрабатывает Российский государственный социальный университет. Совещание на эту тему состоялось в начале августа. Участие в дискуссии приняли в том числе ректор РГСУ Андрей Хазин, замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и бойцы СВО, которые позитивно оценили предложенную им программу восстановления здоровья.