Центр Клина и микрорайон Майданово планируют соединить велопешеходным маршрутом
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Центр подмосковного Клина и район Майданово планируют соединить велопешеходным маршрутом. Варианты осуществления этого проекта уже рассмотрела глава городского округа Клин Алена Сокольская.
В формате выездной администрации глава муниципалитета обсудила варианты, как сделать новую дорожку одинаково комфортной для разных целей: для прогулок мам с детьми в колясках, для велосипедистов и скейтбордистов, для маломобильных граждан. Это место с его природной красотой должно служить людям, и поэтому здесь необходимо провести работы по благоустройству, уверены представители муниципальной администрации.
Скоро специалисты подробнее проработают возможный маршрут и представители городского округа Клин будут ходатайствовать о включении новой дорожки в региональную программу развития комфортной городской среды.