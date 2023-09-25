Центр Клина и микрорайон Майданово планируют соединить велопешеходным маршрутом

В формате выездной администрации глава муниципалитета обсудила варианты, как сделать новую дорожку одинаково комфортной для разных целей: для прогулок мам с детьми в колясках, для велосипедистов и скейтбордистов, для маломобильных граждан. Это место с его природной красотой должно служить людям, и поэтому здесь необходимо провести работы по благоустройству, уверены представители муниципальной администрации.

Скоро специалисты подробнее проработают возможный маршрут и представители городского округа Клин будут ходатайствовать о включении новой дорожки в региональную программу развития комфортной городской среды.