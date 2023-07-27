Центр «Мой бизнес» поможет МСП Подмосковья разместить наружную рекламу

Подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает услуги по производству и размещению наружной рекламы для субъектов МСП в регионе на льготных условиях, сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что размер софинансирования составляет до 70% от стоимости услуги, однако не превышает 100 тысяч рублей. Предпринимателю в рамках оказания услуги предоставят готовые элементы наружной рекламы — вывеску, баннер или афишу. Для получения услуги у регионального предпринимателя не должно быть задолженности по уплате штрафов, пени или других обязательных платежей.

Отметим, что данную работу ведут в Подмосковье по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Его инициатором является президент России Владимир Путин, куратором — первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что с молодежью важно разговаривать на одном языке.