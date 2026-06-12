Центр «Наследие» установил памятник последней настоятельнице Покровского женского монастыря в Бугуруслане

В Оренбургской области ко Дню России открыли памятник игумении Серафиме (Почеревиной) и сестрам Покровского женского монастыря. Монумент установлен в саду имени В. И. Ленина — на месте, где раньше находился Спасо-Вознесенский собор, разрушенный в 1938 году.

Как сообщила исполнительный директор центра «Наследие» Анна Щеголева, установка памятника — это не просто результат большой и последовательной деятельности, но и знак того, что историческая память занимает достойное место в общественном пространстве как живая ценность. По ее словам, за последние десять лет в Оренбургской области сложилась системная работа по сохранению исторической памяти, особое место в которой занимает Бугуруслан.

Памятник доставлен из Дмитрова Московской области. Скульптурную композицию выполнил монументалист Дмитрий Александров в Творческой мастерской имени Вячеслава Клыкова попечением родственников игумении Серафимы.

Игумения Серафима (в миру — Почеревина Серафима Андриановна) родилась в 1870 году в селе Радовка Оренбургской губернии. В восемь лет была отдана в Бугурусланский Покровский женский монастырь, где позже приняла постриг и стала последней настоятельницей обители перед ее закрытием. В годы революционных потрясений она прошла через гонения и аресты. В 1937 году игумению Серафиму несправедливо обвинили и расстреляли. В 1956 году она была реабилитирована.

Покровский женский монастырь, основанный во второй половине XIX века, на протяжении десятилетий являлся духовным, просветительским и благотворительным центром уезда. Он был закрыт в 1924 году, а его постройки постепенно разобраны. Торжественное открытие памятника состоится после завершения благоустройства прилегающей территории.