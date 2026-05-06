Три крупнейших оператора кикшеринга одновременно обновили цифровые карты в своих мобильных приложениях. Как заметили пользователи 6 мая, в Петербурге появились обширные временные зоны, где электросамокаты не смогут передвигаться вовсе или их скорость будет принудительно ограничена.

Запрет охватил практически всю центральную часть города — четыре района из ключевых, за исключением намывных территорий Васильевского острова. На юге ограничения затронули Московский район и частично Фрунзенский. Изменения отразились в приложениях «Яндекс Go», «Юрент» и Whoosh.

В пресс-службах «Юрента» и Whoosh подтвердили «Фонтанке», что меры связаны исключительно с подготовкой и проведением торжеств 9 мая. Ограничения введены ради безопасности и будут сняты сразу после праздника.

Представители Whoosh пояснили, что в дни массовых мероприятий улицы города традиционно перекрываются, а пешеходный поток возрастает многократно, поэтому сервисы вынуждены временно перестраивать логистику. Сейчас в приложении Whoosh указано, что запрет продержится как минимум до 16:00 воскресенья, 10 мая.

Пользователям настоятельно советуют сверяться с актуальной картой в приложении перед каждой поездкой, чтобы не столкнуться с неожиданной блокировкой самоката прямо на маршруте.