Центр образования №1 Г.о. Пушкинский вошел в ТОП-500 лучших школ Подмосковья
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Центр образования №1 города Красноармейск вошел в ТОП-500 лучших школ Подмосковья.
Достичь столь высокого звания Центр образования №1 смог исключительно благодаря старательным школьникам, которые неоднократно занимали высокие места на Всероссийских олимпиадах. Ребята активно принимают участие в различных проектах, в том числе в «Цифровом классе». Юные горожане участвуют в технических, творческих и патриотических конкурсах, оказывают содействие в развитии музейного дела. Без поддержки и наставления опытных педагогов достичь подобных результатов было бы невозможно.
Депутаты Совета депутатов Городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Ольга Коровайцева, депутат Мособлдумы Александр Легков встретились с коллективом одного из корпусов образовательного центра.
«Помимо поздравлений смогли пообщаться о насущных вопросах», — отметил Дмитрий Кульков.
Центр образования объединяет образовательные учреждения южной части Красноармейска.