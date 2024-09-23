Центр образования №1 Г.о. Пушкинский вошел в ТОП-500 лучших школ Подмосковья

Достичь столь высокого звания Центр образования №1 смог исключительно благодаря старательным школьникам, которые неоднократно занимали высокие места на Всероссийских олимпиадах. Ребята активно принимают участие в различных проектах, в том числе в «Цифровом классе». Юные горожане участвуют в технических, творческих и патриотических конкурсах, оказывают содействие в развитии музейного дела. Без поддержки и наставления опытных педагогов достичь подобных результатов было бы невозможно.

Депутаты Совета депутатов Городского округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Ольга Коровайцева, депутат Мособлдумы Александр Легков встретились с коллективом одного из корпусов образовательного центра.

«Помимо поздравлений смогли пообщаться о насущных вопросах», — отметил Дмитрий Кульков.

Центр образования объединяет образовательные учреждения южной части Красноармейска.