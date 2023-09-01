Центр отбора на службу по контракту в Балашихе продолжает принимать добровольцев со всей России

В Балашихе продолжает работу уникальный центр отбора на военную службу по контракту, где добровольцы могут оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Заключить контракт на службу могут граждане старше восемнадцати лет. Речь идет о тех, кто годен по состоянию здоровья. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на год, три или пять лет), получить предписание и убыть к месту службы.

Добровольцы, заключившие контракт, могут рассчитывать как на выплаты, так и на различные льготы для себя и своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в садик, бесплатное питание в школе, кружки, секции.

Обратиться в специальный центр в Балашихе могут желающие служить по контракту со всей России. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее работу пункта отбора в Балашихе лично проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.