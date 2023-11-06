Центр отбора на военную службу по контракту продолжает работать в Московской области

В Подмосковье продолжает работать центр отбора на военную службу по контракту, в котором можно оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов. Он расположен в Балашихе.

Заключить контракт на службу могут все желающие старше 18 лет, годные по состоянию здоровья. Им необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

В подмосковном центре гражданам предоставляется трехразовое питание и проживание, для них оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. В пункте отбора их обучают медицине, тактике ведения боя, кандидаты проходят огневую и инженерную подготовку.

Отметим, что заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы для себя и для своей семьи. В частности, он может претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.