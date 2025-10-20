Центр отбора на военную службу по контракту продолжает работу в Балашихе. В нем можно оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Заключить контракт могут жители любого региона. Для этого необходимо: сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

Требования к кандидату: возраст от 18 лет, годность по здоровью. В центре предоставляется трехразовое питание и проживание. Здесь оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок.

Заключивший контракт может рассчитывать на разные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Речь идет о кредитных каникулах, освобождении от уплаты налога на имущество, сохранении рабочего места, внеочередном зачисление в детсад, бесплатных завтраках и обедах в школах.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на сайте, в чат-боте или написав на электронную почту info@kontraktmo.ru.