Центр по обслуживанию грузовиков «Камаз» продолжают строить в Солнечногорске

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели выездную проверку хода строительства центра по обслуживанию и продаже грузового транспорта «Камаз» в деревне Чашниково в городском округе Солнечногорск.

Отмечается, что в настоящий момент на объекте завершаются общестроительные работы, монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство территории. При этом до конца ноября стройку планируют завершить, после чего начнется итоговая проверка.

Согласно проекту, площадь объекта составит более трех тысяч квадратных метров. Внутри будет организовано восемь постов для прохождения техобслуживания и два уборочно-моечных поста для мойки грузовых автомобилей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема газификации может коснуться 300-350 тысяч жителей Подмосковья.