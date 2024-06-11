Центр поддержки грудного вскармливания появился на территории Наро-Фоминского перинатального центра
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В Наро-Фоминском перинатальном центре появился центр поддержки грудного вскармливания, где будут работать врачи, медицинские сестры и специалисты по грудному вскармливанию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Кроме того, у нас работает банк грудного молока. Каждая мама может сцедить молоко под контролем опытного специалиста, каждая порция помещается в стерильный кейс и хранится при особой температуре для ее малыша», — сказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Марина Атопова.
В ведомстве напомнили, что жительницы региона могут найти информацию о системе родовспоможения на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». В Подмосковье также проходит реализация нацпроекта «Демография», направленного на повышение качества жизни и поддержку семей с детьми и пар, планирующих беременность.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.