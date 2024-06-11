Центр поддержки грудного вскармливания появился на территории Наро-Фоминского перинатального центра

«Кроме того, у нас работает банк грудного молока. Каждая мама может сцедить молоко под контролем опытного специалиста, каждая порция помещается в стерильный кейс и хранится при особой температуре для ее малыша», — сказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Марина Атопова.