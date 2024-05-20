Центр поддержки грудного вскармливания «Саввино» заработал в Балашихинском роддоме

Центр поддержки грудного вскармливания «Саввино» начал работать в Балашихинском роддоме. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В центре жительницам расскажут обо всех особенностях грудного вскармливания, дадут советы по укреплению здоровья, объяснят, как избежать проблем, препятствующих естественному кормлению ребенка. Получить консультацию можно как очно, так и по номеру телефона: 8 (495) 522-15-65.

«Грудное вскармливание положительно влияет на здоровье ребенка, его иммунитет, способствует развитию пищеварительной и других систем детского организма», - рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Денис Аксенов.

В области продолжают работу сайт «Стань мамой в Подмосковье» и Единый call-центр системы родовспоможения региона (8 (800) 550-30-03).