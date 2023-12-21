Центр поддержки участников СВО открыли в Люберцах

Глава подмосковных Люберец Владимир Волков и депутат Госдумы Роман Терюшков совместно открыли Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 120, корпус 3.

Как рассказал глава муниципалитета, в учреждении будут оказывать всестороннюю помощь самим российским военным и их близким. Так, здесь работают представители Комитета семей воинов Отечества, центр сбора гуманитарной помощи, координаторы Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Все они будут трудиться на одну цель – поддержать защитников Родины и их близких, а также оказывать помощь тем, чьи отцы, сыновья и мужья погибли, отдавая долг Отечеству.

Также на базе учреждения будут проходить мастер-классы по плетению маскировочных сетей, созданию окопных свечей и вязанию.

Глава подмосковного городского округа Люберцы поделился, что на сегодня в муниципалитете проживают свыше семисот семей российских военных и более пятисот детей участников СВО. С ними поддерживают постоянный контакт, особенно в преддверии Нового года, чтобы в каждый дом пришел праздник.