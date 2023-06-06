Центр помощи при ДТП открыли в Пушкино

Инициатором создания таких центров является Союз безопасности дорожного движения Московской области. Эта общественная организация запустила свой первый пробный проект еще пять лет назад в Красногорске. Он начал стремительно набирать популярность и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева начал распространяться по другим округам.

Центр помощи при ДТП открыт совместно с областным Центром безопасности дорожного движения при поддержке Управления Госавтоинспекции региона. Место для его работы выбрала и оснастила администрация Городского округа Пушкинский. Помощь таких центров очень проста — если при происшествии не выявлены пострадавшие и не было розлива топлива, то возможно оформить необходимые документы по протоколу на месте, а если происходят разногласия между сторонами, то можно приехать в Центр помощи. Уже в нем помогут разобраться со сложившейся ситуацией и отдадут специальные документы для передачи в страховую компанию.

Отметим, что подобная структура значительно упрощает работу экипажам ГИБДД, а также позволяет сотрудникам не тратить свое время на оформление протоколов по мелким ДТП. Водители также экономят свое время и быстро решают проблемы на месте.