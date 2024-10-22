Центр пробации Подмосковья откроется на базе НКО «Теплый прием»

Центр пробации Подмосковья будет работать на базе социально-реабилитационного центра для бездомных людей «Теплый прием». Соответствующее соглашение НКО подписала с ГУФСИН России по региону.

Соглашение направлено на создание условий для коррекции социального поведения и социальной адаптации и реабилитации лиц, которые оказались в трудной жизненной ситуации, отбывают наказание или освободились из исправительных центров и мест лишения свободы.

Центр пробации Подмосковья будет помогать с временным жильем, трудоустройством, обустройством быта, восстановлением документов. Также там будут работать психологи и медики.