Центр выявления талантов в Пушкино открыли праздничным концертом одаренных детей региона

Мероприятие провели при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в преддверии открытия на базе колледжа Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в области музыкального искусства.

Юные обладатели Гран-при различных уровней, победители губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», молодежных Дельфийских игр РФ, участники проекта «Голос», стипендиаты фонда «Новые имена» и благотворительного фонда имени Владимира Спивакова прибыли на концерт из столицы и разных городов Подмосковья, в частности, из Пушкино и Электроуглей, Дмитрова и Королева, Долгопрудного и Подольска, Электростали и Орехово-Зуева.

«На концерте мы собрали самых одаренных ребят со всего Подмосковья, потому что скоро на базе нашего колледжа откроется центр выявления и поддержки одаренных детей региона. Выступления юных саксофонистов и скрипачей, вокалистов и пианистов положили начало этому важному проекту», — режиссер и преподаватель актерского мастерства Московского областного музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева Николай Токарев.

Спикер добавил, что на мероприятии установилась особенная атмосфера.

«Концерт прошел очень душевно, по-светлому и по-доброму — слушатели глубоко внимали и искренне аплодировали участникам. Я верю, что мы не раз услышим их имена на лучших сценах не только Подмосковья, но и всей России, а может быть и мира», — отметил Николай Токарев.

Зрители встречали бурными овациями талантливых участников концерта. Свои номера представили 14 одаренных ребят. В свою очередь эстрадный ансамбль колледжа «Пркофьев-Бэнд» приветствовал юных исполнителей особенным музыкальным номером.

Жители Пушкино, которые присутствовали на праздничном концерте, высоко оценили мероприятие.