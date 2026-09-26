«Победа», «Чайка» и «Запорожец»: у высотки МИД стартовало дипломатическое авторалли

У высотного здания МИД России в Москве стартовал ежегодный пробег ретро-автомобилей. В дипломатическом авторалли участвуют десятки экипажей, которые проедут по улицам столицы, а завершить маршрут планируют в комплексе отдыха «Завидово» на берегу Волги, пишет ТАСС.

Перед началом заезда автомобили выстроились у здания дипведомства. Среди участников — «Победа М-20», ГАЗ М-72, «Волга» ГАЗ-21 и ГАЗ-24, «Москвич-407» и «Москвич-427», «Чайка» ГАЗ-13, Mercedes-Benz 300SE, ВАЗ-2101 и ЗАЗ-965 «Запорожец».

Победителя определят по двум критериям. Экипажам необходимо максимально точно соблюдать заданное время прохождения маршрута и прибывать на контрольные точки в установленные сроки. Кроме того, жюри оценит уникальность автомобилей и их оформление.

Церемонию открытия сопровождало выступление ансамбля барабанщиц колледжа МИД России.

Организатором мероприятия традиционно выступает Автомобильное историческое общество «Горькийклассик» при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.