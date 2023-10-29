Централизованное стерилизационное отделении Каширской больницы пополнилось тремя новыми паровыми стерилизаторами

Это современное оборудование пришло на смену старым установкам и внесло значительные изменения в работу Каширской больницы.

Новые стерилизаторы — это сердце ЦСО. Они не просто «стирают» бактерии, а превращают обработанные предметы в абсолютно чистые и стерильные. Их используют для стерилизации медицинского оборудования, инструментов, расходных материалов и даже белья.

С введением в эксплуатацию этих новых установок повысится надежность и проходимость процесса стерилизации. Теперь обрабатывать больше предметов можно за меньшее время. Это означает, что наши врачи и медсестры получают доступ к стерильным инструментам и оборудованию намного быстрее. Это, в свою очередь, сокращает ожидание и увеличивает доступность медицинской помощи.

Теперь стерилизация происходит быстрее! Введение новых стерилизаторов позволяет экономить время и сосредотачиваться на заботе о пациентах.

Оборудование было внедрено в Каширскую больницу опытными инженерами-специалистами, успешно прошло все необходимые тестирования и уже используется в ежедневной работе.