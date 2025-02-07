Центральная библиотека Красногорска приглашает молодежь на фестиваль художественного слова

Третий открытый фестиваль художественного слова «Серебряный Звон: голоса молодежи» проведут в два этапа в Центральной библиотеке Красногорска.

К участию приглашаются команды чтецов из образовательных учреждений.

Первые чтения в библиотеке на Димитрова, д. 9, проведут 14 марта, вторые — 21 марта. По правилам, каждое учреждение может составить свою делегацию из пяти-шести человек. Это должны быть ученики из шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого классов красногорских школ. Каждой из команд нужно будет находиться с сопровождающим.

Участники фестиваля смогут погрузиться в атмосферу литературы, красивого русского слова, а также повысить навыки красноречия на празднике, объединяющего культуру и образование.

Отметим, что у молодых чтецов будет больше месяца на подготовку. Заявки от школ принимают до 14 февраля на e-mail: zim2807@mail.ru. Форма заявки прилагается к Положению. Примут обращения от восьми школ максимум, а ответы вышлют в порядке очередности.